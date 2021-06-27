Станом на 27 червня усі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Але вже третій день поспіль на Київщині спостерігається червоний рівень за показником охоплення тестування на коронавірус.

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Так, нині у Київській області показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Згідно з нормами, цей показник повинен становити не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.

У МОЗ зазначили, що цього замало для того, щоб область потрапила до червоної карантинної зони. Адже для цього впродовж 3 днів мають відповідати щонайменше 2 показники.

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 26 червня, в Україні виявили 450 інфікованих коронавірусом.

Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.

Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них: методом ПЛР – 13 926, методом ІФА – 2 966, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.

Від початку пандемії в країні: виявили – 2 233 996 хворих на COVID-19,

одужали – 2 163 069 пацієнтів,

померли – 52 286 інфікованих,

проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.