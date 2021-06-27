Роблять замало тестів: Київщина за одним показником відповідає червоній зоні

27 червня 2021 , 14:39
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Джерело:

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідемічних показників в областях України. За одним із показників Київська область відповідає червоній зоні карантину.

Станом на 27 червня усі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Але вже третій день поспіль на Київщині спостерігається червоний рівень за показником охоплення тестування на коронавірус.

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Так, нині у Київській області показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Згідно з нормами, цей показник повинен становити не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.

У МОЗ зазначили, що цього замало для того, щоб область потрапила до червоної карантинної зони. Адже для цього впродовж 3 днів мають відповідати щонайменше 2 показники.

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ

  • За минулу добу, 26 червня, в Україні виявили 450 інфікованих коронавірусом.
  • Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.
  • Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них: методом ПЛР – 13 926, методом ІФА – 2 966, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.

Від початку пандемії в країні:

  • виявили – 2 233 996 хворих на COVID-19,
  • одужали – 2 163 069 пацієнтів,
  • померли – 52 286 інфікованих,
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.
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Автор: Анастасія Кушпіт