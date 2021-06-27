Роблять замало тестів: Київщина за одним показником відповідає червоній зоні
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідемічних показників в областях України. За одним із показників Київська область відповідає червоній зоні карантину.
Станом на 27 червня усі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Але вже третій день поспіль на Київщині спостерігається червоний рівень за показником охоплення тестування на коронавірус.
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Так, нині у Київській області показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Згідно з нормами, цей показник повинен становити не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.
У МОЗ зазначили, що цього замало для того, щоб область потрапила до червоної карантинної зони. Адже для цього впродовж 3 днів мають відповідати щонайменше 2 показники.
Ситуація з коронавірусом в Україні:
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 26 червня, в Україні виявили 450 інфікованих коронавірусом.
- Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.
- Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них: методом ПЛР – 13 926, методом ІФА – 2 966, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.
Від початку пандемії в країні:
- виявили – 2 233 996 хворих на COVID-19,
- одужали – 2 163 069 пацієнтів,
- померли – 52 286 інфікованих,
- проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.