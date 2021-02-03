Робота на свіжому повітрі сприяє зменшенню ризику одного з видів раку

Вчені порівняли ризик розвитку раку молочної залози у жінок, які працювали на вулиці та в приміщенні. Він виявився нижчим у тих, хто під час роботи проводить максимальну кількість часу на повітрі.

Джерело: BMJ

Рак молочної залози – найпоширеніша злоякісна пухлина у жінок. Сучасні дані про фактори ризику розвитку хвороби не можуть повною мірою пояснити збільшення поширеності цього захворювання.

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Вітамін D та рак грудей

У новому дослідженні вчених зацікавила роль вітаміну D, який синтезується в організмі під дією сонячного світла – з їжею і в біоактивних добавках ми його отримуємо в менших кількостях. Відомо, що у нього є протипухлинні властивості. Однак в останні роки люди все менше перебувають під сонячним світлом.

З одного боку, вони намагаються рідше бути під прямими променями сонця, тому що ультрафіолет – відомий фактор ризику раку шкіри. Водночас ми все частіше використовуємо комп'ютери як для роботи, так і для відпочинку, тому багато часу проводимо в приміщенні. У зв'язку з цим з'явилася гіпотеза, що збільшення поширеності злоякісних пухлин, включаючи рак молочної залози, пов'язане з цими порівняно новими особливостями поведінки.

Гіпотезу про роль сонячного світла підтримують дослідження, які показують, що у жінок з низьким рівнем вітаміну D в крові частіше розвивається рак молочної залози.

Як відбувалося дослідження

Для нової наукової роботи автори вибрали показник, який об'єктивно показує, як багато часу жінки проводять поза приміщенням, під сонцем. Вони орієнтувалися на інформацію про те, де і як довго працювали учасниці дослідження. Для цього вчені скористалися даними данської системи цивільної реєстрації. Вони виходили з того, що в північних широтах люди найбільш активно виробляють вітамін D на сонці з 10 годин ранку до 15 годин дня.

Дослідження охопило понад 38 тисяч жінок молодше 70 років, у яких був виявлений рак молочної залози. Вчені порівняли їх трудову історію з історією такої ж кількості жінок з контрольної групи.

Сонце зменшує ризик раку грудей

Ризик раку молочної залози у віці старше 50 років був на 11% нижче в групі жінок, які сумарно отримали найбільшу кількість ультрафіолету. Тривала, не менше 20 років, робота на свіжому повітрі була пов'язана зі зменшенням ризику розвитку раку молочної залози на 17%.