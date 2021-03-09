Порушення добового ритму сну, зокрема робота в нічний час доби, можуть впливати на експресію генів, які провокують розвиток злоякісних пухлин. Тому, люди, які працюють вночі можуть бути більш схильним до генетичних порушень.

Добові ритми і ДНК

Результати декількох років експериментів показали, що ті, хто змушений працювати ночами, піддаються підвищеному ризику декількох видів раку. Однак чому це так, вчені наразі не встановили.

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Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC), визнав нічні зміни "ймовірно, канцерогенними для людей".

Як проводили дослідження

Для того, щоб вивчити механізми, які підвищують ймовірність захворювання на рак у тих, хто відчуває хронічні порушення циклів сну і неспання, команда вчених з США запросила 14 добровольців для семиденного дослідження.

У лабораторії Університету штату Вашингтон половина з них взяла участь в 72-годинній симуляції роботи в денну зміну, а друга половина працювала ночами. Після цього випробовувані провели 24 в стані неспання, під постійно включеним штучним світлом. Ця частина протоколу дозволяла вивчити біологічні ритми незалежно від зовнішніх впливів.

Результати досліджень

Висновки свідчать, що нічна зміна значно змінила нормальну добову ритмічність генів, які беруть участь в сигнальних шляхах раку. Порушення циклів сну і неспання безпосередньо змінюють не тільки експресію певних генів, пов'язаних з раком, але і негативно впливають на природні процеси ДНК.

Лабораторні експерименти

Потім вчені перейшли до лабораторних досліджень, щоб краще зрозуміти вплив експресії цих генів на здорові клітини. Обстеживши лейкоцити учасників, дослідники виявили більше пошкодження ДНК серед тих, хто працював в нічну зміну, а також велику вразливість цих клітин радіаційного пошкодження ДНК.

Наступним етапом досліджень стане вивчення тих, хто працює в нічну зміну, наживо. Так можна буде зрозуміти, чи є ті ж порушення у тих, хто протягом кількох років працює ночами. Не виключено, що організм таких людей адаптується до змін і знаходить спосіб знизити шкоду в довгостроковій перспективі.