Родичі померлих через коронавірус у китайському Ухані хочуть зустрітися з експертами ВООЗ. Ті зараз якраз досліджують, як розгортався COVID-19 у Китаї.

Джерело: Associated Press

Людям ця зустріч потрібна, аби розповісти правду про дії влади Китаю під час епідемії. Адже вважають, що вона чинила злочин і приховує це.

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Що хочуть розповісти ВООЗ родичі загиблих в Ухані

Батько Жень Хая помер від COVID-19 у лютому 2020. Інфікувався він коронавірусом саме в Ухані. Хай та інші родичі померлих остерігаються, що експерти ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) можуть стати "інструментом поширення брехні".

Жень Хай каже, що влада спершу замовчувала небезпеку вірусу, потім приховувала смерті, а тепер тисне на родичів померлих, які викривають брехню: "Це був злочин, і ми не хочемо, щоб ВООЗ приїхала до Китаю покривати його".

За словами активіста, і його, і багатьох інших причетних людей неодноразово допитували, погрожували звільнити з роботи навіть за спілкування з пресою з-за меж Китаю.

Що відомо про приїзд представників ВООЗ до Китаю

Фахівці ВООЗ, нагадаємо, 14 січня прибули до Китаю, аби вивчити ймовірне походження коронавірусу. Та перш ніж почати роботу, вони повинні 2 тижні відбути карантин. Поки що вони спілкуються з китайськими колегами онлайн.

Про мету візиту в організації кажуть так: "Ми шукаємо тут відповіді, які можуть врятувати нас в майбутньому. ВООЗ готова піти куди завгодно, щоб дізнатися, як з'явився вірус".

"Куди завгодно" – це передусім Ухань. Адже саме там начебто вперше виявили коронавірус нового типу (наприкінці 2019 року), який вже поширився по всьому світу.

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