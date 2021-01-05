Уряд схвалив документ для прискорення відшкодування родинам медикам, які загинули внаслідок інфікування коронавірусом.

Закон застосовується до таких випадків смертей, які виникли протягом дії карантину, встановленого Кабміном, та протягом 3 місяців з дати його завершення. Про це повідомили на офіційному каналі у телеграмі народного депутата, постійного представника Кабміну у Верховній Раді України Василя Мокана.

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Наразі процедура розслідування зазначених випадків смертей медпрацівників є бюрократичною та довготривалою. Постанова дозволяє вдосконалити та спростити цю процедуру, а відтак - пришвидшити страхові виплати від держави,

– заявив Мокан.

Також розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводиться комісією, утвореною керівником закладу охорони здоров'я, в якому працював медичний працівник (не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про випадок смерті), протягом 5 робочих днів з дня її утворення.

Постанова прийнята з доопрацюванням в Секретаріаті КМУ.

"Важливий документ для прискорення відшкодування родинам медикам, які загинули внаслідок інфікування коронавірусом. На сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд ухвалив проект постанови "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників", якою вносяться зміни до порядку №337 у частині доповнення його новим розділом, що врегульовує процедуру розслідування випадків смерті внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я (які надають первинну, екстрену, а також у стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з COVID-19)", – написав Василь Мокан.