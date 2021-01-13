Родині лікаря Почаївської лікарні Івана Венжиновича, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19, виплатять компенсацію.

Нагадаємо, що спершу родині лікаря відмовили у страхових виплатах. Однак згодом комісія встановила, що лікар справді помер від коронавірусу, написав у фейсбуці голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Документи на призначення виплат надіслали до Фонду соціального страхування в Тернопільській області.

Хоча всі медики розуміють, що інфікувався лікар від пацієнтів, довести це виявилось неможливо. Тому родині загиблого лікаря було відмовлено у страховій виплаті… Комітет з питань здоров’я нації домігся призначення страхової виплати родині загиблого лікаря Венжиновича,

– повідомив Радуцький.

Станом на кінець 2020 року лише третина сімей медичних працівників, які померли від коронавірусу, отримали компенсацію від держави.

У Івана Венжиновича залишилася дружина, двоє дітей та літній батько.

Що відомо про Івана Венжиновича

Лікар з Почаєва Іван Венжинович врятував десятки людей від COVID-19 і помер наприкінці вересня у тій самій лікарні, де раніше лікував хворих. Чоловіку було 51.

Фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press з українських лікарень, зокрема з Почаєва. Ці ж фото розмістили на білбордах по всій країні із написом "Дякуємо за життя".

Негативний результат тесту після смерті

Колеги лікаря кажуть, що він мав усі симптоми коронавірусу, а медики районної лікарні виставили діагноз — COVID-19. Однак результат ПЛР-тесту з Тернополя прийшов негативний, через що родина лікаря могла не отримати компенсацію від держави.