Аналітик відкритих даних Олександр Драган переконаний: це всього лише статистичні хитрощі для приховування реальних масштабів лиха. За його словами влада РФ спотворює дані регіональних оперативних штабів і занижує цифри окремих регіонів.

Також на тему: Facebook заблокував сотні акаунтів з Росії через фейки про вакцинацію

Неправильний підрахунок смертей

Як приклади Драган наводить дані по суб'єктах федерації, які він зібрав і проаналізував самостійно. Він зазначив, що регіональні показники смертності не надто надійні та "демонструють різноманітні статистичні аномалії". Але навіть якщо підсумувати ці цифри, в результаті вийде значно більше заявлених 799 смертей. Так, за оцінками аналітика, станом на 11 серпня в Росії від COVID-19 померло 829 осіб.

Експерт згадав Воронезьку область, де за офіційними даними від COVID-19 померло 4611 осіб, тоді як штаб нарахував на тисячу менше – 3617. При цьому від пневмонії з початку епідемії в області померло понад 6700 осіб. Аналітик також назвав більше десятка регіонів, де систематично спотворюється статистика, а в деяких просто не публікуються дані смертності.

Заниження смертності в Росії

Смертність знижується на місцях. Смертність спотворюється на рівні регіонів. Тим же зайнятий і федеральний штаб. І попри всі спотворення, навіть за офіційною статистикою на Росію припадає 8,3 – 8,5% загальносвітової смертності від коронавірусу – і 3,5 – 3,8% від усіх виявлених випадків,

– написав аналітик.

Він зазначив, що надлишкова смертність виявиться ще вище – в 3 – 3,5 раза, що підкріплюється першими даними за липень з регіональних РАГСів. За оцінками Драгана, в липні коронавірус забрав 75 – 85 тисяч життів в Росії, це означає, що в країні помирає понад 2 тисяч осіб щодня.

Привернення уваги до повторення цифр, мабуть, вплинуло на російську влада, і вже 12 серпня вони оголосили про новий рекорд смертності – 808 людей.