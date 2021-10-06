Це вперше у Росії зафіксували понад 900 випадків через пандемію, кажуть, що це новий антирекорд. Принаймні, такі цифри надають офіційні джерела.

Раніше Смертність від COVID-19 в Росії б'є усі рекорди, а держструктури дають різні дані

Найбільше летальних випадків виявили у таких регіонах:

Москві – 71;

Санкт-Петербурзі – 55;

у Свердловській області – 46.

Попередній максимум смертей фіксували днем раніше, 5 жовтня – тоді померло 895 пацієнтів.

Що робить тамтешня влада

Деякі російські регіони запроваджують обмеження, але на федеральному рівні про такі заходи не мовиться. Про це днями заявив днями речник Кремля Дмитро Пєсков. Він закликав людей вакцинуватися.

Увага! У Росії проходить вакцинація препаратами місцевого виробництва. Втім, ні FDA, ні ВООЗ поки що не схвалили російський "Супутник-V". У людей також не виникає довіри до цього препарату.



За останніми даними, повністю вакциновані менш ніж 30% росіян, одну дозу отримали 33%.

Загальна статистика: дані відрізняються