Росія б'є власні рекорди по смертності від COVID-19: новий максимум – 929 пацієнтів

У Росії зафіксували новий максимум смертей від COVID-19. Так, станом на 6 жовтня там померло 929 пацієнтів лише за добу.

Це вперше у Росії зафіксували понад 900 випадків через пандемію, кажуть, що це новий антирекорд. Принаймні, такі цифри надають офіційні джерела.

Раніше Смертність від COVID-19 в Росії б'є усі рекорди, а держструктури дають різні дані

Найбільше летальних випадків виявили у таких регіонах:

Москві – 71;

Санкт-Петербурзі – 55;

у Свердловській області – 46.

Попередній максимум смертей фіксували днем раніше, 5 жовтня – тоді померло 895 пацієнтів.

Що робить тамтешня влада

Деякі російські регіони запроваджують обмеження, але на федеральному рівні про такі заходи не мовиться. Про це днями заявив днями речник Кремля Дмитро Пєсков. Він закликав людей вакцинуватися.

Загальна статистика: дані відрізняються

Крім того, за офіційними даними, за добу в Росії коронавірус діагностували у 25 133 осіб. Всього з початку пандемії в країні виявили понад 7,6 мільйона випадків інфікування і понад 212 тисяч смертей.

За даними Росстату, смертність від COVID-19 приблизно вдвічі вища.

Оцінка незалежних демографів, зроблена на основі відомостей про надмірну смертність, утричі вища за ту, що дає оперативний штаб. Загалом кількість померлих оцінюють у понад 600 тисяч.

Росії проходить вакцинація препаратами місцевого виробництва. Втім, ні FDA, ні ВООЗ поки що не схвалили російський "Супутник-V". У людей також не виникає довіри до цього препарату.За останніми даними, повністю вакциновані менш ніж 30% росіян, одну дозу отримали 33%.