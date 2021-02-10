Москва намагається використати вакцину власного виробництва проти коронавірусу для впливу на Україну та Східну Європу загалом. Особливо це стосується українських регіонів, які тимчасово не контролюються українським урядом. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час офіційного візиту до Брюсселя.

Наразі Україні необхідно протидіяти пропаганді щодо російського "Супутника V".

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Києву важливо отримати сигнал підтримки від Євросоюзу

Важливо визнати, що Росія фактично намагається нав'язати вакцину свого виробництва, особливо в якості інструменту дії на деякі з регіонів, особливо ж на ті, які наразі не контролюються українським урядом,

– зазначив Шмигаль.

За словами українського прем'єра, Києву важливо отримати сигнал про підтримку Євросоюзу у кампанії з вакцинації. Також найкраще, якби Україна почала отримувати препарати від певних країн-членів євроспільноти з допомогою Єврокомісії.

Російську вакцину завезли на окуповану Луганщину та Донеччину

Зазначимо, що російські окупанти вже завезли препарат "Супутник V" на території окупованих Луганської та Донецької областей. Начебто вакцинувати почали так звані "вразливі групи" населення і відмовитись від імунізації вони ніяк не можуть. Фактично учасниками "тестування" є й значно молодші люди.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що українці – не є піддослідними кроликами для російських препаратів, ефективність яких не доведена. Україна, за словами глави держави, домовляється з провідними виробниками вакцин.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу