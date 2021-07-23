Не привезли "Супутника V": Росія підвела Аргентину з поставками вакцини

В Аргентині – критична ситуація з вакцинацією проти коронавірусу. Країна закупила російську вакцину "Супутник V", проте потрібної кількості препаратів не відправили. Тепер у Буенос-Айресі роздумують над тим, аби розірвати контракт з Росією.

Таку інформацію оприлюднили ЗМІ. Вони отримали у розпорядження лист радниці президента Аргентини Сесілії Ніколіні на адресу Російського фонду прямих інвестицій. Саме РФПІ займається експортом вакцин.

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Росія мала надіслати 30 мільйонів доз

У листі мовиться, що станом на липень 2021 року Аргентина не отримала 5,5 мільйона доз першого компонента препарату, і 13,1 мільйона – другого. Загалом Росія мала надіслати 30 мільйонів доз "Супутника V", а натомість аргентинці отримали лише 12 мільйонів.

В Аргентині вакцинували лише 13% населення

Аргентина також отримує інші вакцини проти коронавірусу від інших постачальників, проте з цими поставками проблем не виникає.

Сама Ніколіні згодом запевнила, з російською стороною – відносини хороші, вони – постійно на зв'язку. Щоб не казала радниця президента, показник щеплених в Аргентині бажає бути кращим – лише 13%, коли в сусідніх Уругваї та Чилі – більше ніж 60% вакцинованих.

Що кажуть на це у Росії? У Москві визнали, що проблеми з поставками "Супутника V" таки є. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що питання вирішать. Мовляв, росіяни прагнуть все більше вакцинуватись, отож препарат використовують всередині країни.

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Президент Аргентини захворів після вакцинації

Зазначимо, що саме "Супутником V" в Аргентині вакцинувався і президент Альберто Фернандес ще у січні 2021 року. Проте це не завадило політику підхопити коронавірус вже у квітні.