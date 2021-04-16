Скандал із "Супутник V": Росія повернула Словаччині гроші за вакцину
У Словаччині знову виник скандал довкола російської вакцини "Супутник V". Зокрема, Росія повернула гроші за вже переданий препарат.
Джерело:Deutsche Welle
Віцепрем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що мовиться про 200 тисяч доз вакцини. Зважаючи на це, домовленість країн про постачання 2 мільйонів доз препарату, яку уклав попередній уряд Словаччини, може розірватись.
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Кого в цьому звинували
Матович звинуватив у розгортанні таких подій Словацький державний інститут контролю за ліками.
Як зауважив віцепрем'єр, саме він "скомпрометував російських партнерів" своїми критичними заявами про російську вакцину.
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Що цьому передувало
- У березні стало відомо, що Словаччина закупила російську вакцину "Супутник V" навіть попри те, що препарат не пройшов третю стадію випробувань й ще не незареєстрований в ЄС.
- Згодом у Словаччині виникла політична криза, тому в країні затвердили новий уряд.
- За даними Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами, вакцина "Супутник V", яку Росія продала до Євросоюзу, не відповідає тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.
- Російський фонд прямих інвестицій звинуватив Словаччину в порушенні контракту. Розробник вважає, що випробування вакцини "Супутник V" проводилися в неакредитованих лабораторіях ЄС.
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