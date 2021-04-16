Скандал із "Супутник V": Росія повернула Словаччині гроші за вакцину

У Словаччині знову виник скандал довкола російської вакцини "Супутник V". Зокрема, Росія повернула гроші за вже переданий препарат.

Віцепрем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що мовиться про 200 тисяч доз вакцини. Зважаючи на це, домовленість країн про постачання 2 мільйонів доз препарату, яку уклав попередній уряд Словаччини, може розірватись.

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Кого в цьому звинували

Матович звинуватив у розгортанні таких подій Словацький державний інститут контролю за ліками.

Як зауважив віцепрем'єр, саме він "скомпрометував російських партнерів" своїми критичними заявами про російську вакцину.

Російську вакцину "Супутник V"

в Україні. Кабінет Міністрів не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовила держава-агресор.

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Що цьому передувало