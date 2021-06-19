Російський портал засумнівався, що офіційні показники смертності від коронавірусу в Росії – правдиві. І вирішив проаналізувати статистику померлих у країні людей.
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Росія бреше про смертність від коронавірусу
І виявилося, що у 2020 у Росії померло на 400 тисяч людей більше, ніж прогнозували. Причому з пандемією COVID-19 пов'язали відчутно менше половини смертей.
За офіційними даними служби статистики Росії ("Росстат"), у 2020 в країні люди десятками тисяч вмирали від пневмонії, серцево-судинних захворювань, старості тощо. Та от що дивно:
- Смертність від пневмонії зросла на 140% (тут і далі – у порівнянні з 2019 роком).
- Смертність від старості – зросла на 20%.
- Від хвороб кровообігу – на 10%.
- Від цукрового діабету – на 25%.
- Від захворювань нервової системи - на 21%.
Показовою є й статистика у деяких регіонах:
- Наприклад, у Башкирії за 2020 рік загальна смертність зросла на 33%.
- Але є куди жахливіші цифри: у Чечні смертей від хвороб органів дихання стало більше на 674%, а в Осетії – на 300%.
І все це при тому, що минулі 10 років Росія заявляла про зниження показників смертності – з року в рік.
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