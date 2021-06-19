Росія приховує десятки тисяч смертей від коронавірусу, – ЗМІ

У 2020 в Росії від пневмонії померли у 2,5 раза більше людей, ніж роком раніше. Але офіційно ці цифри у жоден спосіб не пов'язують з пандемією COVID-19.

Російський портал засумнівався, що офіційні показники смертності від коронавірусу в Росії – правдиві. І вирішив проаналізувати статистику померлих у країні людей.

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Росія бреше про смертність від коронавірусу

І виявилося, що у 2020 у Росії померло на 400 тисяч людей більше, ніж прогнозували. Причому з пандемією COVID-19 пов'язали відчутно менше половини смертей.

За офіційними даними служби статистики Росії ("Росстат"), у 2020 в країні люди десятками тисяч вмирали від пневмонії, серцево-судинних захворювань, старості тощо. Та от що дивно:

Смертність від пневмонії зросла на 140% (тут і далі – у порівнянні з 2019 роком).

Смертність від старості – зросла на 20%.

Від хвороб кровообігу – на 10%.

Від цукрового діабету – на 25%.

Від захворювань нервової системи - на 21%.

Показовою є й статистика у деяких регіонах:

Наприклад, у Башкирії за 2020 рік загальна смертність зросла на 33%.

Але є куди жахливіші цифри: у Чечні смертей від хвороб органів дихання стало більше на 674%, а в Осетії – на 300%.

усі ці показники відчутно й очевидно вищі, ніж попередні. Портал припускає, що насправді люди помирали від коронавірусу, але в офіційну статистику російська влада вирішила їх не враховувати.

І все це при тому, що минулі 10 років Росія заявляла про зниження показників смертності – з року в рік.

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