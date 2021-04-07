Росія продала до ЄС не той "Супутник V", що схвалив науковий журнал

Вакцина "Супутник V", що Росія продала до Євросоюзу не є ідентична тій, яку схвалив авторитетний журнал The Lancet. Про це свідчить дослідження Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами.

Відтак інститут не дав рекомендації щеплювати населення російською вакциною, бо не має достатньо інформації. Міністерство охорони здоров'я підтримало таку позицію.

До речі Президент Аргентини, який вакцинувався російським "Супутником", захворів на коронавірус

Що відомо про словацьке дослідження

Інститут переконує, що "Супутник V" пройшов тести на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Проте, опираючись лише на ці тести, не можна дати висновок про те, чи ефективний та безпечний препарат.

Наголосили, що інститут навіть не отримав усіх документів про виробництво, які потрібні для оцінки.

Вакцина не така, яку схвалили науковці

Дослідники виявили, що імпортовані до Словаччини вакцини не повністю ідентичні тим, результати яких були опубліковані в престижному журналі The Lancet. Тобто препарати не такі самі, як використовують інші країни.

Важливо, що словацький уряд перед закупівлею російської вакцини спирався саме на це дослідження. Тепер МОЗ звернулось до іншої лабораторії, щоб перевірити, чи безпечна ця вакцина.

Що цьому передувало