Британські спецслужби стверджують, що мають докази того, що Росія викрала проєкт вакцини. Зазначається, що дані були викрадені іноземним шпигуном особисто.

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Що відомо про "Супутник V"

У вересні 2020 року Росія опублікувала результати двох ранніх клінічних випробувань, які свідчать про те, що вакцина "Супутник V" є безпечною та ефективною.

Увага! Вакцина, яку представила Росія дійсно має технологію, подібну до вакцини AstraZeneca. Причому обидві використовують ослаблену форму аденовірусу.

Російські хакери неодноразово ламали британські сервери

До слова, британський уряд неодноразово заявляв про те, що Росія намагалася зламати сервіси компаній, які залучені до виробництва вакцини у Британії. Покійний міністр з питань безпеки Джеймс Брокеншир публічно заявив, що уряд "на 95% впевнений" у спробі злому.

На офіційному рівні британський уряд поки не коментує інформацію про викрадення формули вакцини.

Схвалення "Супутника V" призупинено

В середині вересня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила схвалення російської вакцини "Супутник V". За словами заступника голови Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO) Жарбаса Барбози, під час інспекції на одному з заводів із виробництва вакцини виявили порушення.

Крім того, у США планують заборонити в'їзд для іноземців, які вакцинувалися проти COVID-19 російським препаратом "Супутник V".

Довідка: "Супутник V" розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії. Препарат був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те що третя фаза його випробувань не проводилася. Згідно з даними Глобального інноваційного центру охорони здоров'я при Університеті Дюка, загалом у світі було придбано 448 мільйонів доз "Супутник V". Переважно угоди здійснювалися урядами країн з низьким рівнем доходу.

Нагадаємо, що в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних!

Однак, вакцинуватись росіяни не поспішають, бо не вірять у ефективність вітчизняних вакцин. Доказом цього є так званні "вакцинні тури" за кордон, які наразі є дуже популярними серед росіян. Під час подорожі людям пропонують вакцинуватись західними препаратами.

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