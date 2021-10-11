Британські спецслужби стверджують, що мають докази того, що Росія викрала проєкт вакцини. Зазначається, що дані були викрадені іноземним шпигуном особисто.
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Що відомо про "Супутник V"
У вересні 2020 року Росія опублікувала результати двох ранніх клінічних випробувань, які свідчать про те, що вакцина "Супутник V" є безпечною та ефективною.
Російські хакери неодноразово ламали британські сервери
До слова, британський уряд неодноразово заявляв про те, що Росія намагалася зламати сервіси компаній, які залучені до виробництва вакцини у Британії. Покійний міністр з питань безпеки Джеймс Брокеншир публічно заявив, що уряд "на 95% впевнений" у спробі злому.
На офіційному рівні британський уряд поки не коментує інформацію про викрадення формули вакцини.
Схвалення "Супутника V" призупинено
В середині вересня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила схвалення російської вакцини "Супутник V". За словами заступника голови Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO) Жарбаса Барбози, під час інспекції на одному з заводів із виробництва вакцини виявили порушення.
Крім того, у США планують заборонити в'їзд для іноземців, які вакцинувалися проти COVID-19 російським препаратом "Супутник V".
Однак, вакцинуватись росіяни не поспішають, бо не вірять у ефективність вітчизняних вакцин. Доказом цього є так званні "вакцинні тури" за кордон, які наразі є дуже популярними серед росіян. Під час подорожі людям пропонують вакцинуватись західними препаратами.
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