Про це йому повідомили в інституті імені Гамалеї, посилаючись на підсумки досліджень.
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Я розмовляв із керівником інституту імені Гамалії, вони провели дослідження, і "Супутник V" точно нейтралізує новий штам Омікрон,
– сказав Путін.
Він додав, що "тільки клініка може давати остаточну відповідь на питання, якою мірою, але рівень нейтралізації дуже високий".
"Надзвичайна ефективність"
За словами російського президента, ефективність "Супутника V" проти коронавірусу становить приблизно аж 90%.
"Але колеги за кордоном уже прагнуть імунізації десь 90 з лишком відсотків (населення – 24 канал), 9 – 95", – сказав Путін не зовсім до теми про ефективність.
Глава Росспоживнагляду Ганна Попова, у якої російський глава поцікавився "як із цим справи в Росії", уточнила, що станом на зараз, Росія наближається до позначки 56% вакцинованих. Хоча уточнила, що до цього числа це входять і перехворілі, і вакциновані.
"56? А треба 90!", – відреагував Путін.
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Що відомо про російську вакцину: головне
- Кремль почав активно просувати свою вакцину у світі з серпня 2020 року. Втім у світі не спішать закуповувати російську вакцину.
- Не переконала затвердити російську вакцину міжнародних експертів і особиста агітація Володимира Путіна. Він намагався запевнити світ, що препарат створили на основі "технологій, які використовували десятиліттями".
- Самі ж росіяни їдуть за щепленням у Європу.
- Також було відомо, що росіяни вкрали формулу коронавірусної вакцини AstraZeneca. На її основі, як стверджують британські спецслужби, росіяни потім і спромоглися створити свій препарат "Супутник V".
Наскільки інші вакцини ефективні проти ОмікронуВже через 15 тижнів після другої дози ефективність вакцини Comirnaty/Pfizer проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Омікрон, оцінюють у 34 – 37%. Принаймні так заявляють у компанії.
Після бустерної дози вакциною Pfizer, ефективність збільшилася до 71,4% для тих, хто попередньо отримав 2 дози AstraZeneca, та до 75,5% для тих, хто вже отримав 2 дози Pfizer.
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