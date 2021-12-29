Про це йому повідомили в інституті імені Гамалеї, посилаючись на підсумки досліджень.

Увага Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

Я розмовляв із керівником інституту імені Гамалії, вони провели дослідження, і "Супутник V" точно нейтралізує новий штам Омікрон,

– сказав Путін.

Він додав, що "тільки клініка може давати остаточну відповідь на питання, якою мірою, але рівень нейтралізації дуже високий".

Нагадаємо! Ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V". Все через те, що російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо її ефективності та безпеки.

"Надзвичайна ефективність"

За словами російського президента, ефективність "Супутника V" проти коронавірусу становить приблизно аж 90%.

"Але колеги за кордоном уже прагнуть імунізації десь 90 з лишком відсотків (населення – 24 канал), 9 – 95", – сказав Путін не зовсім до теми про ефективність.

Глава Росспоживнагляду Ганна Попова, у якої російський глава поцікавився "як із цим справи в Росії", уточнила, що станом на зараз, Росія наближається до позначки 56% вакцинованих. Хоча уточнила, що до цього числа це входять і перехворілі, і вакциновані.

"56? А треба 90!", – відреагував Путін.

Пояснюємо детально ВООЗ не поспішає реєструвати "Супутник V": що не так з російською вакциною

Що відомо про російську вакцину: головне

Кремль почав активно просувати свою вакцину у світі з серпня 2020 року. Втім у світі не спішать закуповувати російську вакцину.

Не переконала затвердити російську вакцину міжнародних експертів і особиста агітація Володимира Путіна. Він намагався запевнити світ, що препарат створили на основі "технологій, які використовували десятиліттями".

Самі ж росіяни їдуть за щепленням у Європу.

Також було відомо, що росіяни вкрали формулу коронавірусної вакцини AstraZeneca. На її основі, як стверджують британські спецслужби, росіяни потім і спромоглися створити свій препарат "Супутник V".

Наскільки інші вакцини ефективні проти Омікрону Вже через 15 тижнів після другої дози



Після бустерної дози вакциною Pfizer, ефективність збільшилася до 71,4% для тих, хто попередньо отримав 2 дози AstraZeneca, та до 75,5% для тих, хто вже отримав 2 дози Pfizer. Вже через 15 тижнів після другої дози ефективність вакцини Comirnaty/Pfizer проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Омікрон, оцінюють у 34 – 37%. Принаймні так заявляють у компанії.Після бустерної дози вакциною Pfizer, ефективність збільшилася до 71,4% для тих, хто попередньо отримав 2 дози AstraZeneca, та до 75,5% для тих, хто вже отримав 2 дози Pfizer.

Буде цікаво – чому російська вакцина не врятує світ від COVID-19: відео