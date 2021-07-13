В Росії заявили, що Індія вироблятиме 300 мільйонів доз "Супутник V" щороку

Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" заявили, що укладають угоду з індійським виробником препарату.

Планують, що Serum Institute of India вироблятиме 300 мільйонів доз російського горе-препарату на рік. Першу партію очікують вже невдовзі.

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Масове виробництво "Супутник V"

"Сторони мають намір виробляти понад 300 мільйонів доз вакцини в Індії на рік. Перша партія очікується у вересні 2021 року", – мовиться в повідомленні російського Фонду прямих інвестицій.

Кирил Дмитрієв, генеральний директор Фонду, назвав угоду із Індією "важливим кроком", який збільшить виробничі можливості "Супутник V" і в зрештою "врятує життя як в Індії, так і в усьому світі".

"Супутник V": останні новини

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує вакцинуватись населення. Водночас лише 35% росіян готові щеплюватися "Супутником V". Люди не довіряють владі.

Вакцинуватися "Супутником V" не бажають навіть російські пропагандисти. Зокрема, Дар'я Асламова влаштувала істерику, коли її доньку змусили вакцинуватись препаратом.

Не краща ситуація також у країнах, які закупили російський горе-препарат. Зокрема, Словаччина повернула назад до Росії понад половину партії скандальної вакцини від коронавірусу "Супутник V", адже охочих щеплюватись нею – немає.

Держсекретаря при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Європейський Союз не має визнавати вакцини від коронавірусу, які зробили у Китаї та Росії.

Російська вакцина "Супутник V" не пройшла всіх етапів клінічних випробувань. Фахівці ВООЗ не схвалили препарат. Однак Кремль активно пропагує свій препарат.

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