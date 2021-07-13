В Росії заявили, що Індія вироблятиме 300 мільйонів доз "Супутник V" щороку
Джерело:MedicalXpress
Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" заявили, що укладають угоду з індійським виробником препарату.
Планують, що Serum Institute of India вироблятиме 300 мільйонів доз російського горе-препарату на рік. Першу партію очікують вже невдовзі.
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Масове виробництво "Супутник V"
"Сторони мають намір виробляти понад 300 мільйонів доз вакцини в Індії на рік. Перша партія очікується у вересні 2021 року", – мовиться в повідомленні російського Фонду прямих інвестицій.
Кирил Дмитрієв, генеральний директор Фонду, назвав угоду із Індією "важливим кроком", який збільшить виробничі можливості "Супутник V" і в зрештою "врятує життя як в Індії, так і в усьому світі".Зверніть увагу! Російська вакцина "Супутник V" не пройшла всіх етапів клінічних випробувань. Фахівці ВООЗ не схвалили препарат. Однак Кремль активно пропагує свій препарат.
"Супутник V": останні новини
- На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує вакцинуватись населення. Водночас лише 35% росіян готові щеплюватися "Супутником V". Люди не довіряють владі.
- Вакцинуватися "Супутником V" не бажають навіть російські пропагандисти. Зокрема, Дар'я Асламова влаштувала істерику, коли її доньку змусили вакцинуватись препаратом.
- Не краща ситуація також у країнах, які закупили російський горе-препарат. Зокрема, Словаччина повернула назад до Росії понад половину партії скандальної вакцини від коронавірусу "Супутник V", адже охочих щеплюватись нею – немає.
- Держсекретаря при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Європейський Союз не має визнавати вакцини від коронавірусу, які зробили у Китаї та Росії.
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