Якщо людина заразилася коронавірусу після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби.

До теми В Україні провели понад 21 мільйон COVID-щеплень: якими вакцинами найбільше

Зауважимо, що QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість коли можна буде знову вакцинуватися ще невідомо.

Станом на 15 листопада у Росії підтвердили 9 109 094 хворих на коронавірус та 256 597 смертей від недуги. При цьому загальна смертність може бути значно вищою – понад 723 тисячі.

Кількість вакцинованих в країні

Тим часом станом на 12 листопада щонайменше 1 дозу вакцини проти коронавірусу отримали 63 124 096 росіян. Натомість повністю імунізовано вже 57 961 578 мешканців країни.

Останні COVID-новини у Росії