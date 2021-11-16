Якщо людина заразилася коронавірусу після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби.
До теми В Україні провели понад 21 мільйон COVID-щеплень: якими вакцинами найбільше
Зауважимо, що QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість коли можна буде знову вакцинуватися ще невідомо.
Станом на 15 листопада у Росії підтвердили 9 109 094 хворих на коронавірус та 256 597 смертей від недуги. При цьому загальна смертність може бути значно вищою – понад 723 тисячі.
Кількість вакцинованих в країні
Тим часом станом на 12 листопада щонайменше 1 дозу вакцини проти коронавірусу отримали 63 124 096 росіян. Натомість повністю імунізовано вже 57 961 578 мешканців країни.
Останні COVID-новини у Росії
- 15 листопада у Росії повідомили про 38 420 нових випадків зараження коронавірусом та 1 211 смертей від хвороби.
- Росія вперше з початку пандемії стала світовим лідером зі смертності від коронавірусу.
- Розробник російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" заявив, що Москва має зробити щеплення обов'язковими, оскільки рівень вакцинації залишається низьким.
- 16 листопада у Санкт-Петербурзі ввели обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу всім жителям у віці від 60 років, а також людям з певними хронічними захворюваннями.