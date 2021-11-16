У росіян, які захворіли після щеплення, анулюють COVID-сертифікат

У Росії QR-код після вакцинації повинен був діяти упродовж року. Але, згідно з новим наказом МОЗ, все змінюється, якщо вакцинована людина захворіла на коронавірус.

Якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби.

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Зауважимо, що QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.

Станом на 15 листопада у Росії підтвердили 9 109 094 хворих на коронавірус та 256 597 смертей від недуги. При цьому загальна смертність може бути значно вищою – понад 723 тисячі.

Кількість вакцинованих в країні

Тим часом станом на 12 листопада щонайменше 1 дозу вакцини проти коронавірусу отримали 63 124 096 росіян. Натомість повністю імунізовано вже 57 961 578 мешканців країни.

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