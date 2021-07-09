В Росії заборонили секс вакцинованим людям

Так він відповів на питання про те, що, якщо після вакцинації в перші дні не можна займатися спортом, чи означає це, що щепленим на цей час протипоказаний секс.

Також на тему: Потенційна загроза: ВООЗ буде відстежувати російський штам коронавірусу

Я думаю, і це в принципі всім відомо, що секс – дуже енерговитратне заняття, тому ми попереджаємо людей, які вакцинувалися, що підвищені навантаження, в тому числі заняття сексом, не рекомендовані після вакцинації,

– заявив російський чиновник.

Як поводитися після вакцинації

Джерело: МОЗ