В Росії заборонили секс вакцинованим людям
Так він відповів на питання про те, що, якщо після вакцинації в перші дні не можна займатися спортом, чи означає це, що щепленим на цей час протипоказаний секс.
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Я думаю, і це в принципі всім відомо, що секс – дуже енерговитратне заняття, тому ми попереджаємо людей, які вакцинувалися, що підвищені навантаження, в тому числі заняття сексом, не рекомендовані після вакцинації,
– заявив російський чиновник.
Як поводитися після вакцинації
Джерело: МОЗ
- Таких заборон щодо сексу і спорту немає в жодних міжнародних інструкціях.
- Нема навіть обмежень щодо алкоголю, але фахівці наголошують, що надмірне споживання алкоголю одразу після щеплення може негативно вплинути на формування імунітету. А помірне вживання алкоголю не несе загрози для імунної відповіді після вакцинації.
- Після вакцинації можна приймати душ.
- Не потрібно перед вакцинацією робити обстеження чи аналізи, як-от загальний аналіз сечі чи крові, або міряти тиск.
- Не можна вводити вакцини проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами. Це можна зробити через 28 днів після другої дози вакцини проти COVID-19.