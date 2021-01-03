Росіяни хочуть випробувати комбінацію двох вакцин проти COVID-19 в Україні
Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" хочуть випробувати її в Україні. Але у комбінації з препаратом від AstraZeneca й Оксфордського університету.
Російський фонд прямих інвестицій хоче тестувати комбінацію вакцин "Супутник-V" та AZD1222 на території України. Про це глава Фонду Кирило Дмитрієв заявив в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє РБК.
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У РФПІ переконані, що "вакцини повинні залишатися поза політичним полем".
Ми готові повністю передавати наші технології для виробництва в Україні. Ми також готові навіть почати клінічні випробування в Україні спільної вакцини AstraZeneca і "Супутник-V",
– заявив Дмитрієв.
Скандал з російською вакциною в Україні: що відомо
- 8 грудня глава РФПІ Кирило Дмитрієв розповів, що виробництво російської вакцини проти коронавірусу можуть налагодити на потужностях харківської фармкомпанії "Біолік". Але представники компанії тоді спростували цю інформацію.
- 2 січня ЗМІ повідомили, що "Біолік" подало документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V" до міністерства охорони здоров'я.
- Заступник очільника МОЗ України Віктор Ляшко заявив, що Україна не реєструватиме російську вакцину проти коронавірусу "Супутник-V". Все тому, що препарат не пройшов третій етап клінічних випробувань.
- Голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький теж сумнівається, що в Україні зареєструють російський препарат. Адже, згідно з законом, у країні не можна реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ або країн з жорсткою регуляторною політикою.
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