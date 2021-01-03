Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" хочуть випробувати її в Україні. Але у комбінації з препаратом від AstraZeneca й Оксфордського університету.

Російський фонд прямих інвестицій хоче тестувати комбінацію вакцин "Супутник-V" та AZD1222 на території України. Про це глава Фонду Кирило Дмитрієв заявив в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє РБК.

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У РФПІ переконані, що "вакцини повинні залишатися поза політичним полем".

Ми готові повністю передавати наші технології для виробництва в Україні. Ми також готові навіть почати клінічні випробування в Україні спільної вакцини AstraZeneca і "Супутник-V",

– заявив Дмитрієв.

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