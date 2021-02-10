Росіяни кажуть, що подали "Супутник V" на реєстрацію: регулятор ЄС заперечує
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не отримувало заявки на реєстрацію вакцини "Супутник V". Таку заяву оприлюднили у відповідь на протилежні висловлювання з боку Росії.
Джерело:EMA
У EMA пояснили, що станом на 10 лютого немає не лише заявки на видачу реєстрації, але й навіть на експертизу російської вакцини Національного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії.
Читайте також Росія фактично намагається нав'язати вакцину свого виробництва, – Шмигаль у Брюсселі
Натомість росіянам надали наукові рекомендації щодо розробки вакцини від COVID-19. Тому європейський регулятор вніс "Супутник V" до переліку ліків та вакцин, які їх отримали.
Ми ведемо діалог з російськими розробниками, аби визначити наступні кроки. Вони висловили зацікавленість у розгляді вакцини за процедурою поступової експертизи,
– зазначили в EMA.
Там також пояснили, що цю процедуру можна застосовувати лише під час надзвичайних ситуацій, таких як пандемія. Це дозволяє оцінювати дані про вакцину чи ліки, поки їхня розробка все ще триває.
У EMA зауважили, що оперативно оновлюють інформацію про оцінку методів лікування та вакцин проти коронавірусу COVID-19.
"Це означає, що, якщо немає інших повідомлення від EMA, статус препарату проти COVID-19 залишається незмінним", – підсумували у регуляторі.
Коротко про російську вакцину "Супутник V"
- Вакцину "Супутник V" зареєстрували у Росії ще у серпні 2020 року. При цьому, тоді вона навіть не пройшла усіх необхідних етапів клінічних досліджень.
- Попри це, препарат вже схвалили у таких країнах світу: Білорусь, Сербія, Аргентина, Болівія, Алжир, Палестина, Венесуела, Парагвай та Туркменістан.
- Зеленський закликав бути обережнішим, говорячи про ефективність російської вакцини. Мовляв, провідні спеціалісти світу висловлюють сумніви щодо неї.
Що відомо про вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною