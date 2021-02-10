Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не отримувало заявки на реєстрацію вакцини "Супутник V". Таку заяву оприлюднили у відповідь на протилежні висловлювання з боку Росії.

У EMA пояснили, що станом на 10 лютого немає не лише заявки на видачу реєстрації, але й навіть на експертизу російської вакцини Національного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії.

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Натомість росіянам надали наукові рекомендації щодо розробки вакцини від COVID-19. Тому європейський регулятор вніс "Супутник V" до переліку ліків та вакцин, які їх отримали.

Ми ведемо діалог з російськими розробниками, аби визначити наступні кроки. Вони висловили зацікавленість у розгляді вакцини за процедурою поступової експертизи,

– зазначили в EMA.

Там також пояснили, що цю процедуру можна застосовувати лише під час надзвичайних ситуацій, таких як пандемія. Це дозволяє оцінювати дані про вакцину чи ліки, поки їхня розробка все ще триває.

Важливо! Європейський медичний регулятор використовує процедуру поступової експертизи тільки для найбільш перспективних ліків та вакцин.

У EMA зауважили, що оперативно оновлюють інформацію про оцінку методів лікування та вакцин проти коронавірусу COVID-19.

"Це означає, що, якщо немає інших повідомлення від EMA, статус препарату проти COVID-19 залишається незмінним", – підсумували у регуляторі.

Коротко про російську вакцину "Супутник V"

Вакцину "Супутник V" зареєстрували у Росії ще у серпні 2020 року. При цьому, тоді вона навіть не пройшла усіх необхідних етапів клінічних досліджень.

Попри це, препарат вже схвалили у таких країнах світу: Білорусь, Сербія, Аргентина, Болівія, Алжир, Палестина, Венесуела, Парагвай та Туркменістан.

Зеленський закликав бути обережнішим, говорячи про ефективність російської вакцини. Мовляв, провідні спеціалісти світу висловлюють сумніви щодо неї.



Що відомо про вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу