Росіяни, які зроблять щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати сертифікат підтвердження. Наразі невідомо, чи надаватиме він людям якісь особливі права.

Сертифікати вакцинації

Документ можна отримати на порталі держпослуг. Про це 2 січня заявив російський міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, пише Интерфакс.

Важливо Україна не використовуватиме російську вакцину проти коронавірусу, – Ляшко

Для всіх громадян, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, з 1 січня на порталі держпослуг доступний сертифікат про вакцинацію,

– сказав Мурашко.

Він додав, що кабінети для щеплень почнуть працювати з 4 січня.

Зауважимо, раніше керівник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв припускав, що польоти на літаках будуть дозволені лише для тих людей, які матимуть сертифікати вакцинації, або ж здадуть ПЛР-тест.



Російський сертифікат вакцинації проти коронавірусу / Фото ТАСС

Головне про російську вакцину "Спутник V"