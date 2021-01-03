Росіяни можуть отримати сертифікати вакцинації проти COVID-19: фото
Росіяни, які зроблять щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати сертифікат підтвердження. Наразі невідомо, чи надаватиме він людям якісь особливі права.
Сертифікати вакцинації
Документ можна отримати на порталі держпослуг. Про це 2 січня заявив російський міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, пише Интерфакс.
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Для всіх громадян, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, з 1 січня на порталі держпослуг доступний сертифікат про вакцинацію,
– сказав Мурашко.
Він додав, що кабінети для щеплень почнуть працювати з 4 січня.
Зауважимо, раніше керівник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв припускав, що польоти на літаках будуть дозволені лише для тих людей, які матимуть сертифікати вакцинації, або ж здадуть ПЛР-тест.
Російський сертифікат вакцинації проти коронавірусу / Фото ТАСС
Головне про російську вакцину "Спутник V"
- Російський препарат досі не пройшов усіх етапів клінічних випробувань.
- ВООЗ наразі також не підтвердила, що вакцину можна масово використовувати.
- 60% росіян заявили, що не готові вакцинуватися "Спутник V".
- Втім, 5 грудня у державі стартувала масова вакцинація лікарів та вчителів проти COVID-19.
- За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, наша держава не закуповуватиме російський препарат.
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