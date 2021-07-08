На кадрах видно, як чоловіки конфліктують через непорозуміння з приводу місця в черзі. Як відзначили очевидці, у зв'язку з нестачею препарату городяни проводять там по 10 – 12 годин.

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Інцидент стався в місцевому торговому центрі, але російські ЗМІ не повідомляють, чи втихомирили забіяк силами охорони магазину, чи довелося викликати підкріплення поліції.

В комітеті з охорони здоров'я Санкт-Петербурга виданню розповіли, що проблема полягає не в дефіциті вакцини, а в завантаженість лікарів. Влада уточнили, що з 12 липня в цьому пункті вакцинації буде збільшено час роботи, і жителі зможуть зробити щеплення в період з 12 до 19 годин.

Коронавірус в Росії