Росіяни побились за вакцину проти коронавірусу
Джерело:Подём
У Санкт-Петербурзі росіяни, які хочуть зробити щеплення від COVID-19, побилися в черзі на процедуру. Нерви у людей здають через кілометрові черги.
На кадрах видно, як чоловіки конфліктують через непорозуміння з приводу місця в черзі. Як відзначили очевидці, у зв'язку з нестачею препарату городяни проводять там по 10 – 12 годин.
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Інцидент стався в місцевому торговому центрі, але російські ЗМІ не повідомляють, чи втихомирили забіяк силами охорони магазину, чи довелося викликати підкріплення поліції.
В комітеті з охорони здоров'я Санкт-Петербурга виданню розповіли, що проблема полягає не в дефіциті вакцини, а в завантаженість лікарів. Влада уточнили, що з 12 липня в цьому пункті вакцинації буде збільшено час роботи, і жителі зможуть зробити щеплення в період з 12 до 19 годин.
Коронавірус в Росії
- Зараз в країні лютує штам Дельта. За минулу добу зафіксували 24 818 нові випадки, померли за добу 734 пацієнти.
- З початку червня в Росії спостерігається різке зростання захворюваності коронавірусів.
- Через це ряд регіонів Росії ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.
- Відомо, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.
- Російська влада всіляко приховує справжні масштаби пандемії.