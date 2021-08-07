Про це ЗМІ розповів голова філії центру "Вектор" Росспоживнагляду в Єкатеринбурзі Олександр Семенов. Це максимальний випадок суперпоширення в Росії.

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Інфікований Дельтою зазвичай може заразити 5 – 6 людей

Семенов пояснив, що зазвичай одна людина, інфікована коронавірусом, може заразити 2 – 3 людей. Носій штаму Дельта – 5 – 6 осіб.

Ми всі розуміємо, що коронавірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, тобто максимально – при соціальних контактах. Якщо людина йде в переповнений вагон метро, приходить на роботу і починає зі всіма обійматись та цілуватись, у нього є шанс стати суперпоширювачем,

– зазначив експерт.

Саме недотримання соціальної дистанції та ігнорування карантинними обмеженнями є причиною стрімкого поширення COVID-19.

Половина нових випадків у Росії – штам Дельта

Зазначимо, що через поширення штаму Дельта у липні Росія кілька разів встановлювала рекордні показники смертності від коронавірусу за добу. Наразі половина нових випадків недуги припадає саме на цю небезпечну версію COVID-19.

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Яка ситуація з коронавірусом в Росії

Наразі в Росії зафіксували понад 6 мільйонів 402 тисячі випадків COVID-19.Одужали більше ніж 5 мільйонів 720 тисяч хворих. Помер 163 301 пацієнт.