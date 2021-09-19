З 13 по 19 вересня в Росії виявили 134 858 нових випадків зараження коронавірусом. А ось тижнем раніше їх було 127 471.
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Тож кількість хворих в країні збільшилася на 5,8%.
Найвища захворюваність у столиці
Найшвидше COVID-19 поширюється по Москві – за останні 7 днів там зафіксували 15,6 тисяч нових випадків, що на 44% перевищило показник попереднього тижня.
З 13 по 19 вересня від коронавірусу померли 5 469 росіян – показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.
Зауважимо, що 17 вересня у РФ розпочались вибори. Експерти побоюються, що це також може вплинути на поширення вірусу.
Оперативна статистика поширення коронавірусу в Росії
Джерело: Стопкоронавирус.рф
- За минулу добу, 18 вересня, у Росії виявили 20 174 хворих на коронавірус. Ще 13 418 пацієнтів одужали. Натомість 793 людини померли.
- Натомість від початку пандемії в країні виявили 7 274 928 хворих, 6 498 682 з яких вже одужали.
- Станом на 19 вересня в країні зареєстрували 198 218 летальних випадків.