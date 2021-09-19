У Росії черговий сплеск COVID-19: смертність значно зросла

Число зареєстрованих за минулий тиждень випадків коронавірусу в Росії вперше зросло з середини липня. Натомість показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.

З 13 по 19 вересня в Росії виявили 134 858 нових випадків зараження коронавірусом. А ось тижнем раніше їх було 127 471.

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Тож кількість хворих в країні збільшилася на 5,8%.

Найвища захворюваність у столиці

Найшвидше COVID-19 поширюється по Москві – за останні 7 днів там зафіксували 15,6 тисяч нових випадків, що на 44% перевищило показник попереднього тижня.

З 13 по 19 вересня від коронавірусу померли 5 469 росіян – показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.

Зауважимо, що 17 вересня у РФ розпочались вибори. Експерти побоюються, що це також може вплинути на поширення вірусу.

Оперативна статистика поширення коронавірусу в Росії

Джерело: Стопкоронавирус.рф