Загальна кількість зареєстрованих інфікованих в країні зросла до 8 027 012. Найскладніша ситуація у столиці.

До теми Вакцинованих "Супутником-V" не пускатимуть до США: причина

Так, найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Москві – 6 823, Санкт-Петербурзі – 3 097 та у Московській області – 2 768.

За минулу добу по всій країни померли 998 пацієнтів з COVID-19.

Загальна статистика захворюваності в Росії

Загалом, за даними Оперштабу, з 8 027 012 інфікованих росіян нібито померли 224 310 людей. Натомість 7 017 055 пацієнтів одужали.

Зауважимо, що Оперштаб та Росстат дають різні дані щодо смертності від коронавірусу в країні. Згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.

Темпи вакцинації занадто низькі

Попри складну ситуацію з коронавірусом, росіяни не надто поспішають вакцинуватися. Незалежне опитування показує, що більш ніж половина громадян не планують робити щеплення проти коронавірусу.

Станом на 16 жовтня в країні було вакциновано тільки 32,8% населення.