У Росії четверту добу поспіль фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус
Джерело:Стопкоронавирус.рф
Ситуація з коронавірусом у Росії погіршується. За минулу добу, 17 жовтня, в країні виявили 34 325 хворих на COVID-19, що є рекордною кількістю від початку пандемії.
Загальна кількість зареєстрованих інфікованих в країні зросла до 8 027 012. Найскладніша ситуація у столиці.
До теми Вакцинованих "Супутником-V" не пускатимуть до США: причина
Так, найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Москві – 6 823, Санкт-Петербурзі – 3 097 та у Московській області – 2 768.
За минулу добу по всій країни померли 998 пацієнтів з COVID-19.
Загальна статистика захворюваності в Росії
Загалом, за даними Оперштабу, з 8 027 012 інфікованих росіян нібито померли 224 310 людей. Натомість 7 017 055 пацієнтів одужали.
Зауважимо, що Оперштаб та Росстат дають різні дані щодо смертності від коронавірусу в країні. Згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.
Темпи вакцинації занадто низькі
- Попри складну ситуацію з коронавірусом, росіяни не надто поспішають вакцинуватися. Незалежне опитування показує, що більш ніж половина громадян не планують робити щеплення проти коронавірусу.
- Станом на 16 жовтня в країні було вакциновано тільки 32,8% населення.
- Зауважимо, що в Росії доступні COVID-вакцини лише місцевого виробництва: "Супутник-V" та "EpiVacCorona". Регуляторні органи країни не визнають та не реєструють імпортні препарати, тож вони заборонені для використання навіть у приватних клініках.
- Для того, аби мати змогу вільно подорожувати, громадянам доводиться шукати препарати в інших країнах.