У Росії четверту добу поспіль фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус

18 жовтня 2021 , 15:46
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Джерело:

Стопкоронавирус.рф

Ситуація з коронавірусом у Росії погіршується. За минулу добу, 17 жовтня, в країні виявили 34 325 хворих на COVID-19, що є рекордною кількістю від початку пандемії.

Загальна кількість зареєстрованих інфікованих в країні зросла до 8 027 012. Найскладніша ситуація у столиці.

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Так, найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Москві – 6 823, Санкт-Петербурзі – 3 097 та у Московській області – 2 768.

За минулу добу по всій країни померли 998 пацієнтів з COVID-19.

Загальна статистика захворюваності в Росії

Загалом, за даними Оперштабу, з 8 027 012 інфікованих росіян нібито померли 224 310 людей. Натомість 7 017 055 пацієнтів одужали.

Зауважимо, що Оперштаб та Росстат дають різні дані щодо смертності від коронавірусу в країні. Згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.

Темпи вакцинації занадто низькі

  • Попри складну ситуацію з коронавірусом, росіяни не надто поспішають вакцинуватися. Незалежне опитування показує, що більш ніж половина громадян не планують робити щеплення проти коронавірусу.
  • Станом на 16 жовтня в країні було вакциновано тільки 32,8% населення.
  • Зауважимо, що в Росії доступні COVID-вакцини лише місцевого виробництва: "Супутник-V" та "EpiVacCorona". Регуляторні органи країни не визнають та не реєструють імпортні препарати, тож вони заборонені для використання навіть у приватних клініках. 
  • Для того, аби мати змогу вільно подорожувати, громадянам доводиться шукати препарати в інших країнах.
Автор: Анастасія Кушпіт