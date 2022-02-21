В Росії дефіцит вакцини "Супутник": людям відмовляють у щепленнях

Дефіцит вакцин проти коронавірусу підтвердили у Омській, Томській, Іркутській областях. "Перебої з поставками" загалом спостерігаються у всіх російських регіонах.

Експерти зафіксували зниження обсягів виробництва препарату "Супутник V" ще наприкінці минулого року, але зараз, за ​​їхніми словами, воно стало безпрецедентним.

Увага Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19

Знижувати випуск вакцини влада почала зовсім невчасно, у пік поширення штаму Омікрон, зараз у Росії фіксують рекордні показники госпіталізації з COVID-19.

Що відомо про брак COVID-вакцин в Росії

Жителі Росії масово повідомляють, що їх записи на щеплення постійно переносять та ігнорують.

У лікарнях лише після обурень визнають, що вакцин просто немає.

За словами опитаних жителів Омська, чий запис на вакцинацію постійно переноситься, терміни QR-коду у них закінчуються вже в березні, тому вони хвилюються, чи вчасно зможуть зробити ревакцинацію і оновити сертифікат.

У лікарнях особливо не вистачає вакцини "Супутник Лайт" (варіант вакцини "Супутник V").

Людям пропонують зробити ревакцинацію звичайним препаратом "Супутник V". Однак, проблема в тому, що в цьому випадку доведеться робити два щеплення, інакше сертифікат не оновити, бо зареєстровані вакцини, як різні препарати.

Журналісти навели дані пресслужба МОЗ Іркутської області, згідно з якими, остання партія вакцини "Супутник Лайт" надійшла до регіону наприкінці січня – 18 тисяч доз розподілили по пунктах вакцинації.

Імунологи підтвердили дефіцит вакцин

Кандидат медичних наук Микола Крючко пояснив, що ревакцинуватися однією дозою "Супутника V" не можна, попри повну ідентичність зі "Супутник Лайт".

А ось причин скорочення обсягів вакцини чоловік пояснити не зміг. Втім, він вважає, що зменшилися саме внутрішньоросійські обсяги, тобто, або знизився обсяг виробництва, або частина вакцин пішла за кордон.

Інформацію приховують

Наразі цю інформацію не афішують, але вчені, які займаються саме відстеженням виробництва, відзначають, що випуск серій практично всіх вакцин просів дуже сильно.

Так, вакцини "ЕпіВакКорона" взагалі немає в наявності. "КовіВак" – просто не можуть у великих обсягах випускати, але навіть на тлі наявних лімітів випуск став невеликим, пояснив імунолог.

Радимо прочитати В Росії пояснили, чому приховують дані про ефективність своїх вакцин

Жодна з російських вакцин не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Аби отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями: про безпеку вакцини; її ефективність; про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам. Росія цього не зробила.