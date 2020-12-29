Заступник голови уряду Росії Тетяна Голікова визнала, що понад 80% "надлишкових" смертей у 2020 році пов'язані з COVID-19. Це означає, що загальна кількість жертв коронавірусу в Росії втричі більша, ніж раніше повідомляла Москва.

"Надлишкові" смерті – це різниця між кількістю зареєстрованих смертей і середнім показником попередніх років за аналогічний період. Про це повідомили на сайті BBC.

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Що стверджує Москва

Офіційно Москва стверджує, що 55,8 тисячі росіян померли від COVID-19. Проте заступник прем'єр-міністра запевнив, що реальна ж кількість жертв хвороби з урахуванням "надлишкових" смертей – 186 тисяч.

Смерть пов'язана з коронавірусом

Заступниця прем'єр-міністра Росії Тетяна Голікова відзначила, що смертність впродовж 11 місяців 2020 року була на 13,8% вища, ніж торік. Це означає, що 186 057 смертей в країні пов'язані з коронавірусом. Водночас вона наполягає, що російський уряд ніколи не приховував дані про смертність.

Я хочу привернути увагу до факту, що 81% від зростання смертності за цей період був пов'язаний з COVID-19 або наслідками вірусу,

– зазначила Голікова.

Підрахунок жертв від COVID-19

Під час підрахунку жертв від коронавірусу, країни використовують різні методи. Тому проводити міжнародні порівняння важко. Росію критикували за те, що вона вважає жертвами COVID-19 лише тих людей, чий посмертний розтин довів, що саме вірус був причиною смерті. Але це означає, що інші смерті, пов'язані з COVID-19, але без зазначення в документах, що коронавірус був причиною загибелі пацієнта, не будуть включені в статистику.

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