У Росії кількість смертей від COVID-19 втричі більша, ніж визнавала Москва
Заступник голови уряду Росії Тетяна Голікова визнала, що понад 80% "надлишкових" смертей у 2020 році пов'язані з COVID-19. Це означає, що загальна кількість жертв коронавірусу в Росії втричі більша, ніж раніше повідомляла Москва.
"Надлишкові" смерті – це різниця між кількістю зареєстрованих смертей і середнім показником попередніх років за аналогічний період. Про це повідомили на сайті BBC.
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Що стверджує Москва
Офіційно Москва стверджує, що 55,8 тисячі росіян померли від COVID-19. Проте заступник прем'єр-міністра запевнив, що реальна ж кількість жертв хвороби з урахуванням "надлишкових" смертей – 186 тисяч.
Смерть пов'язана з коронавірусом
Заступниця прем'єр-міністра Росії Тетяна Голікова відзначила, що смертність впродовж 11 місяців 2020 року була на 13,8% вища, ніж торік. Це означає, що 186 057 смертей в країні пов'язані з коронавірусом. Водночас вона наполягає, що російський уряд ніколи не приховував дані про смертність.
Я хочу привернути увагу до факту, що 81% від зростання смертності за цей період був пов'язаний з COVID-19 або наслідками вірусу,
– зазначила Голікова.
Підрахунок жертв від COVID-19
Під час підрахунку жертв від коронавірусу, країни використовують різні методи. Тому проводити міжнародні порівняння важко. Росію критикували за те, що вона вважає жертвами COVID-19 лише тих людей, чий посмертний розтин довів, що саме вірус був причиною смерті. Але це означає, що інші смерті, пов'язані з COVID-19, але без зазначення в документах, що коронавірус був причиною загибелі пацієнта, не будуть включені в статистику.
Коронавірус у Росії: що відомо
- Росія – третя країна у світі з найбільшою кількістю смертей від COVID-19. На другому місці – США (335 тисяч мертвих) і Бразилія (192 тисячі мертвих).
- Загалом у Росії зафіксували понад 3,1 мільйона випадків зараження.
- Одужали – 2 496 183 особи. Згідно з даними штабу, частка осіб, які вилікувалися, зросла до рівня 80,4% від загальної кількості тих, що заразилися.
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