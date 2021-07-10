Рекордна смертність у Росії

У міському крематорії Санкт-Петербурга понад сотня трун вже тиждень у черзі до спалення. Працівники просто не справляються з таким напливом роботи.

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Співробітники скаржаться на жахливий сморід у приміщенні, який не дає їм працювати,

– мовиться у повідомленні.

На відео з мережі видно, як на підлозі вздовж всієї стіни стоять труни з померлими. Вони розміщені у 3 ряди.

Дивіться відео з петербурзького крематорію:

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