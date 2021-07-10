У Росії крематорій не встигає спалювати тіла загиблих через рекордну смертність: відео
10 липня 2021 , 16:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Лента дня"
Ситуація з коронавірусом у Росії критична. Петербурзький крематорій вже не встигає спалювати тіла померлих.
Рекордна смертність у Росії
У міському крематорії Санкт-Петербурга понад сотня трун вже тиждень у черзі до спалення. Працівники просто не справляються з таким напливом роботи.
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Співробітники скаржаться на жахливий сморід у приміщенні, який не дає їм працювати,
– мовиться у повідомленні.
На відео з мережі видно, як на підлозі вздовж всієї стіни стоять труни з померлими. Вони розміщені у 3 ряди.
Дивіться відео з петербурзького крематорію:
Ситуація з коронавірусом в країні
- Ситуація почала загострюватися на початку червня. Тоді в країні зафіксували нову хвилю пандемії.
- 9 липня Росія побила добовий рекорд смертності від коронавірусу. Так, за одну добу від COVID-19 померли 752 людини, пише Интерфакс. Попередній рекорд зареєстрували лише 6 липня.
- За даними ресурсу Worldometers, станом на 10 липня коронавірус у Росії підхопили 5 758 300 людей. З них 142 253 – померли. Зауважимо, реальні показники можуть бути набагато більшими, адже російська влада не звітувала про захворюваність.