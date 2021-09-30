Динаміка захворюваності зростає
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
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В Росії з вересня триває тенденція до зростання захворюваності в усіх великих містах:
- у Москві за добу зареєстрували 3 998 нових хворих – це максимальне значення кінця липня,
- в Санкт-Петербурзі – 2 077 хворих,
- в Московській області – 1 216 хворих.
Показники смертності максимальні
Смертність почала зростати минулого тижня, в п'ятницю, 24 вересня, офіційно зареєстрували 828 померлих, у вівторок, 28 вересня – 852 померли, напередодні – 857.
Найбільше смертей в Москві – 62, в Санкт-Петербурзі – 56, у Свердловській області – 43.
Всього в Росії від початку пандемії коронавірусу повідомили про 7,5 мільйонів випадків інфікування. Офіційно жертвами хвороби в РФ стали 207 255 людей.
В Росії проводять вакцинацію лише власними вакцинами
- Через погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує населення вакцинуватись. Але отримати щеплення, наприклад, "Супутником V" готові лише 35% росіян.
- ВООЗ припинила процес реєстрації вакцини "Супутник-V". Річ у тім, що під час інспекції на одній з фабрик виявили невідповідність правилам "найкращої практики виробництва".
- Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США планують заборонити в'їзд для іноземців, які вакцинувалися проти COVID-19 російським препаратом "Супутник-V".