Динаміка захворюваності зростає

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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В Росії з вересня триває тенденція до зростання захворюваності в усіх великих містах:

у Москві за добу зареєстрували 3 998 нових хворих – це максимальне значення кінця липня,

в Санкт-Петербурзі – 2 077 хворих,

в Московській області – 1 216 хворих.

Показники смертності максимальні

Смертність почала зростати минулого тижня, в п'ятницю, 24 вересня, офіційно зареєстрували 828 померлих, у вівторок, 28 вересня – 852 померли, напередодні – 857.

Найбільше смертей в Москві – 62, в Санкт-Петербурзі – 56, у Свердловській області – 43.

Всього в Росії від початку пандемії коронавірусу повідомили про 7​​,5 мільйонів випадків інфікування. Офіційно жертвами хвороби в РФ стали 207 255 людей.

В Росії проводять вакцинацію лише власними вакцинами