В Росії найвищі в світі показники смертності від коронавірусу

Впродовж доби 11 вересня у світі виявили понад 373 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, найбільше у США, Індії та Британії. За показниками смертності внаслідок COVID-19 лідирує Росія.

Статистика COVID-19 у світі

У США зафіксували понад 35 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 31 тисячу, а у Британії – понад 59 тисяч випадків. Далі за кількістю інфікованих йдуть Філіппіни і Туреччина.

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Україна серед країн світу перебуває на 28 місці за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – на 8 позиції.

Показники смертності

Від ускладнень коронавірусу у світі померли за добу 5 910 людей.

Найбільше летальних випадків зареєстрували впродовж доби в Росії, Мексиці та Ірані.

Статистика смертності від коронавірусу 11 вересня / Скриншот Worldometers

Скільки активних хворих в світі

За весь час пандемії вилікувались від недуги 202 037 081 особа. Наразі нараховується понад 18 мільйонів активних випадків захворювання – ці люди продовжують лікування від коронавірусу.

Загалом жертвами коронавірусу стали підтверджено 4 643 664 людини у всьому світі.