Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Виявлено за добу 40 217 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії в Росії зафіксовано 8 673 860 випадків хвороби.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+6305), Петербурзі (+3271), Підмосков'ї (+2732), а також у Самарській області (+1603). Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 243 255.

За цей період одужали 31 928 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 7 477 366 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо