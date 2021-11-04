Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
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Виявлено за добу 40 217 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії в Росії зафіксовано 8 673 860 випадків хвороби.
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+6305), Петербурзі (+3271), Підмосков'ї (+2732), а також у Самарській області (+1603). Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 243 255.
За цей період одужали 31 928 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 7 477 366 громадян.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий сплеск захворюваності на COVID-19. Майже щодня повідомляють про нові максимуми добової захворюваності та смертності.
- Через це ряд регіонів Росії ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.
- Відомо, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.
- З 30 жовтня по 7 листопада в Росії оголошено неробочі дні, які, як передбачається, повинні сповільнити зростання захворюваності на ковід. Деякі регіони вже оголосили про продовження режиму неробочих днів, інші, наприклад, Москва та Московська область, повідомили, що ситуація із захворюваністю стабілізувалася і продовжувати неробочі дні не планується.
- Російська влада всіляко приховує справжні масштаби пандемії.