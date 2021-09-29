Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
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Найбільше нових хворих в Москві (+3004 осіб), Петербурзі (+1933), Підмосков'ї (+1223), Самарській (+590) та Воронезькій областях (+562).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 857 людей. Це новий добовий рекорд з початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 206 388.
За цей період одужали 18 456 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 6 653 941 громадянин. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 191 мільйон тестів на коронавірус.
Коронавірус в Росії: коротко
Джерело: Meduza
- З початку червня в Росії спостерігається зростання захворюваності коронавірусів, викликаний штамом Дельта.
- Через це ряд регіонів Росії ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.
- Відомо, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.
- Російська влада всіляко приховує справжні масштаби пандемії.
- Кілька тижнів тому ситуація з коронавірусом в Росії ще більше погіршилася. Кількість летальних випадків на добу перевищує 800.