У Росії новий рекорд добової смертності від коронавірусу

Станом на 29 вересня липня у Росії зареєстрували 7 487 138 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 22 430 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

До теми: 5 529 нових хворих на коронавірус в Україні: актуальна статистика

Найбільше нових хворих в Москві (+3004 осіб), Петербурзі (+1933), Підмосков'ї (+1223), Самарській (+590) та Воронезькій областях (+562).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 857 людей. Це новий добовий рекорд з початку пандемії. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 206 388.

За цей період одужали 18 456 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 6 653 941 громадянин. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 191 мільйон тестів на коронавірус.

Коронавірус в Росії: коротко

Джерело: Meduza