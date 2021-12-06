Люди, заражені штамом Омікрон, напередодні прибули у Росію з Південно-Африканської Республіки. Таку інформацію повідомили у Роспотребнадзорі.

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Загалом коронавірус виявили у 10 росіян, які повернулися з ПАР. Щонайменше у 2 з них – варіант Омікрон. Наразі спеціалісти ще з'ясовують, які штами вірусу в інших пацієнтів. Після прибуття з Африки усіх відправили на обсервацію.

20 пасажирів відмовлялись від карантину

За інформацією телеграм-каналу SHOT, літак з російськими туристами приземлився в аеропорту "Домодєдово" 4 грудня. На його борту перебували 170 людей. 20 з них відмовилися їхати у місце проходження обов'язкового карантину. Їх російські ЗМІ охрестили "бунтівниками". Врешті, на місце прибули правоохоронці. Після кількох годин суперечок цих пасажирів таки відвезли в обсерватор. Там вони перебуватимуть до 18 грудня. Деякі з цих людей мали пересадку на інші рейси. Таким пообіцяли довідки, з якими вони зможуть вимагати компенсацію.

Обов'язковий карантин триває 14 днів Один із обсерваторів облаштували у Сергієвому Посаді. Усі, хто прибуває в Росію з ПАР та сусідніх країн, повинні там відбути 14-денний карантин. Від нього не звільняють навіть негативний ПЛР-тест чи сертифікат про вакцинацію.

У таких місцях росіянам щодня проводять ПЛР-тестування, за ними спостерігають медики. Після появи симптомів COVID-19 чи отримання позитивного результату ПЛР-тесту їх ізолюють у бокси інфекційних стаціонарів.

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