Новорічне застілля завадило терміновій операції

Натомість регіональні представники МОЗ повідомили, що за попередньою інформацією смерть пацієнта не пов'язано з корпоративом лікарів. Однак проведуть перевірку.

Увага Як заспокоїтись: ефективні методи боротьби з тривогою

Родичі опублікували докази

Ролик з'явився в Telegram-чаті. За даними місцевих ЗМІ, 56-річний чоловік перебував у важкому стані та очікував екстрену операцію, проте меддопомоги йому не надали, оскільки усі лікарі, зокрема реаніматологи, святкували.

Відео зняли родичі пацієнта. За попередньою інформацією головного лікаря медзакладу, де стався інцидент, дві події між собою не пов'язані,

– йдеться у повідомленні.

Проте у МОЗ пообіцяли перевірку, зокрема у відомстві хочуть перевірити якість медичної допомоги, яку надають в лікарні.