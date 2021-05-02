Голова уряду регіону з соцпитань Євген Ніконов заявив, що ця акція була присвячена Великодню. І проходила вона лише 29 і 30 квітня.
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Птахофабрики Хабаровська і Комсомольська виділили досить велику партію столових яєць для того, щоб 29 і 30 квітня в 14 пунктах вакцинації люди старше 60 років у випадку вакцинації могли отримати десяток яєць,
– заявив Ніконов.
Чиновник вважає, що це хороша ініціатива. На його думку, вона була актуальною напередодні світлого свята.
Це дуже позитивна історія. На тлі того, що відбувається в Москві й тому ж Китаї. До речі, в Китаї теж роздають яйця,
– заявив чиновник.
Загалом птахофабрики виділили на це дійство 1 400 упаковок яєць.
До слова, регіональний МОЗ напередодні Великодня відкрив мобільні пункти вакцинації біля православних храмів. Аби люди, які йдуть на великодні богослужіння, могли вакцинуватися.
Вакцинація проти коронавірусу в Росії: що відомо
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