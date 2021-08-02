Сім'я вакцинувалась напередодні

Інцидент стався в Краснодарському краї Російської Федерації. Сім'ї дівчини: батькові, матері та бабусі вкололи першу дозу вакцини "Супутник".

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Після цього у них підвищилася температура, і 16, 23 і 26 липня тато, мама і, відповідно, бабуся дівчини померли.

Довідка. Російський препарат "Супутник V" не схвалили ні європейський регулятор, ні ВООЗ.

"Супутник V" – що відомо про вакцину? "Супутник V" – це векторна вакцина, тобто вона містить шматочок бактерії або вірусу, від якого вона захищає. Попри відсутність схвалення ВООЗ та EMA, препарат схвалили для використання у близько 60 країнах.



Через відсутність наукових публікацій про вакцину у міжнародної спільноти немає правдивої інформації про її ефективність.

Причина смерті

Офіційно причину смерті сім'ї поки що не озвучували, попередньо повідомляли, що всі троє страждали від цукрового діабету. Над дівчинкою, що стала сиротою, оформить опікунство її тітка.

Наразі Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я Російської Федерації розпочала перевірку за фактом події.

В Росії вакцинують лише вітчизняними вакцинами

Варто зазначити, що в Росії на сьогодні застосовують вакцини лише вітчизняного виробництва. Таких в РФ три — крім "Супутника V", це препарати "ЕпіВакКорона" і "КовіВак".

За даними "Левада-центру", 60% росіян взагалі не бажають вакцинуватися, а лише 35% готові щепитися російською вакциною.

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