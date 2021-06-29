В Росії померли від коронавірусу рекордна кількість людей

Від учора в Росії зареєстрували найвищу смертність серед пацієнтів з COVID-19 з початку пандемії. Зокрема, рекордні показники зафіксували в Москві і Санкт-Петербурзі.

Згідно з офіційними даними, від наслідків захворювання в країні від учора померло 652 людини.

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Найбільшу кількість смертей зареєстрували в Москві і Санкт-Петербурзі – 121 і 119 відповідно. Причому для Петербурга це максимум з початку пандемії.

Кількість інфікованих зростає

Крім того, за добу в Росії виявили 20 616 нових хворих на коронавірус.

Нові випадки зараження реєструвалися в 83 регіонах РФ.

У Москві виявлено 6 209 нових випадків COVID-19 за добу.

У Московській області зафіксовано 2 453 нових випадки.

В Санкт-Петербурзі – 1 374.

Динаміка поширення коронавірусу в Росії

Всього в Росії коронавірус діагностували майже у 5,5 мільйона людей, померло понад 134 тисяч пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом в Росії погіршується з початку червня.

Від початку пандемії коронавірусу за офіційними даними, від коронавірусного захворювання померли 133 893 людей. Ці дані, як вважають, можуть бути значно вищими.

Нинішній спалах COVID-19 у Росії пов'язують із штамом коронавірусу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, його ВООЗ визнало більш заразним варіантом вірусу.