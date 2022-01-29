Позиція Росії

Мовляв, згідно із законом регулювання обігу лікарських засобів, дані про результати доклінічних та клінічних досліджень без згоди розробника не можна публікувати протягом 6 років з моменту державної реєстрації.

До теми Кремль традиційно відхрестився від заяви про крадіжку формули вакцини AstraZeneca

При цьому у відомстві зазначили, що результати клінічних випробувань "Супутника V" були опубліковані в медичному журналі Lancet.

Довідка! У вересні 2020 року в ньому з'явилася стаття про перші дві фази випробувань, у лютому минулого року – про третю фазу. Результати випробувань показали ефективність "Супутника V" проти зараження коронавірусом та тяжкого перебігу хвороби.

Росія приховує дані про ефективність вакцини

Через те, що МОЗ не публікує результати випробувань, на відомство до Генпрокуратури поскаржився депутат Держдуми від КПРФ, заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я Олексій Курінний. Він вважає, що МОЗ приховує "суспільно значущу інформацію, пов'язану зі здоров'ям та життям громадян".

Дані клінічних досліджень мають бути опубліковані. Щобільше, поточну статистику, пов'язану з ефективністю та безпекою вакцини, також не публікують,

– сказав Курінний.

Депутат також повідомив, що "окремого розгляду" потребує вакцина "ЕпіВакКорона". Він зазначив, що центр, що розробив "Вектор", і регулятор, що зареєстрував препарат, не дали "виразної відповіді" на публікації про її неефективність.

Заяви про крадіжку формули AstraZeneca

У британських ЗМІ повідомили, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини.

Британські спецслужби заявили, що цю формулу Росія використала при розробці препарату "Супутник V".

Що цікаво, вакцина, яку представила Росія дійсно має технологію, подібну до вакцини AstraZeneca.

До слова, в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.

Важливо! Жодна з російських вакцин не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Аби отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями: про безпеку вакцини; її ефективність; про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам. Росія цього не зробила.