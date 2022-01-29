Позиція Росії
Мовляв, згідно із законом регулювання обігу лікарських засобів, дані про результати доклінічних та клінічних досліджень без згоди розробника не можна публікувати протягом 6 років з моменту державної реєстрації.
До теми Кремль традиційно відхрестився від заяви про крадіжку формули вакцини AstraZeneca
При цьому у відомстві зазначили, що результати клінічних випробувань "Супутника V" були опубліковані в медичному журналі Lancet.
Росія приховує дані про ефективність вакцини
Через те, що МОЗ не публікує результати випробувань, на відомство до Генпрокуратури поскаржився депутат Держдуми від КПРФ, заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я Олексій Курінний. Він вважає, що МОЗ приховує "суспільно значущу інформацію, пов'язану зі здоров'ям та життям громадян".
Дані клінічних досліджень мають бути опубліковані. Щобільше, поточну статистику, пов'язану з ефективністю та безпекою вакцини, також не публікують,
– сказав Курінний.
Депутат також повідомив, що "окремого розгляду" потребує вакцина "ЕпіВакКорона". Він зазначив, що центр, що розробив "Вектор", і регулятор, що зареєстрував препарат, не дали "виразної відповіді" на публікації про її неефективність.
Заяви про крадіжку формули AstraZeneca
- У британських ЗМІ повідомили, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини.
- Британські спецслужби заявили, що цю формулу Росія використала при розробці препарату "Супутник V".
- Що цікаво, вакцина, яку представила Росія дійсно має технологію, подібну до вакцини AstraZeneca.
- До слова, в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.