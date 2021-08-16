Повідомляють, що майже кожна п'ята російська компанія усунула від роботи або звільнила співробітників, які відмовилися від щеплень від коронавірусу і при цьому не мали на те медичних причин. Формально, це незаконно.

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При цьому експерти вірять, що масових звільнень або переходу працівників в інші сфери через обов'язкову вакцинацію не буде.

Звільнення за відмову від вакцини

Джерело: "Мегаплан"

Третина російських компаній виступають за звільнення співробітників, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу – 34,6%.

При цьому сказали, що робити це варто тільки якщо у людини немає поважних причин для відмови від щеплення – 24,8%.

Не приймуть антивакцинаторів, тому що бояться отримати штраф – ще 5%.

Звільняти за таке не можна – вважають 65,4%.

Чверть опитаних співробітників (25,1%) заявила, що роботодавці змусили їх вакцинуватися. При цьому 25,4% відповіли, що їх "не змушували, але переконували", а 49,5% – що в їхніх компаніях вакцинація проводилася на добровільній основі.

Причини відмови

На питання про те, чому співробітники російських компаній виступають проти вакцинації, відповіли так:

35,7% – кажуть, що держава так "переслідує корисливі цілі";

29,4% – бояться нашкодити власному здоров'ю;

17% вважають, що не можна перекладати відповідальність за вакцинацію на бізнес;

ще 16% не довіряють вітчизняним препаратам ;

; лише 1,8% чекають, поки в Росії з'явиться іноземна вакцина.

Як реагують компанії

На відмови від щеплень в компаніях реагують по-різному. Майже половина організацій поки не знає, як вчинити з такими співробітниками. Втім, близько 16% HR-фахівців зізналися, що їхні компанії усунули від роботи тих, хто відмовилися зробити щеплення. Ще 5% сказали, що антивакцинаторів вже звільнили.