У Росії працівників звільняють, якщо вони відмовляються вакцинуватись

Нещодавнє опитування, яке провели у Росії, показало, що понад третина російських компаній виступають за звільнення співробітників, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу. Так, фірми вже почали карати працівників.

Повідомляють, що майже кожна п'ята російська компанія усунула від роботи або звільнила співробітників, які відмовилися від щеплень від коронавірусу і при цьому не мали на те медичних причин. Формально, це незаконно.

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При цьому експерти вірять, що масових звільнень або переходу працівників в інші сфери через обов'язкову вакцинацію не буде.

Звільнення за відмову від вакцини

Джерело: "Мегаплан"

Третина російських компаній виступають за звільнення співробітників, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу – 34,6%.

При цьому сказали, що робити це варто тільки якщо у людини немає поважних причин для відмови від щеплення – 24,8%.

Не приймуть антивакцинаторів, тому що бояться отримати штраф – ще 5%.

Звільняти за таке не можна – вважають 65,4%.

Чверть опитаних співробітників (25,1%) заявила, що роботодавці змусили їх вакцинуватися. При цьому 25,4% відповіли, що їх "не змушували, але переконували", а 49,5% – що в їхніх компаніях вакцинація проводилася на добровільній основі.

Причини відмови

На питання про те, чому співробітники російських компаній виступають проти вакцинації, відповіли так:

35,7% – кажуть, що держава так "переслідує корисливі цілі";

29,4% – бояться нашкодити власному здоров'ю;

17% вважають, що не можна перекладати відповідальність за вакцинацію на бізнес;

ще 16% не довіряють вітчизняним препаратам ;

; лише 1,8% чекають, поки в Росії з'явиться іноземна вакцина.

Як реагують компанії

На відмови від щеплень в компаніях реагують по-різному. Майже половина організацій поки не знає, як вчинити з такими співробітниками. Втім, близько 16% HR-фахівців зізналися, що їхні компанії усунули від роботи тих, хто відмовилися зробити щеплення. Ще 5% сказали, що антивакцинаторів вже звільнили.